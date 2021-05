Hunde und Katzen im Erkelenzer Land brauchen Hilfe : Kreis und Tierschutzverein verlängern Vertrag

Erkelenzer Land Hinter jedem einzelnen Tier, das im Tierheim lebt, steckt eine Geschichte, die teilweise sehr tragisch ist. Die Mitarbeiter des Tierheims kümmern sich aufopferungsvoll um jedes Tier.

Der Tierschutzverein für den Kreis Heinsberg und das zugehörige Tierheim in Heinsberg-Kirchhoven leistet in der Region eine unverzichtbare und wichtige Aufgabe.

Damit diese Arbeit auch weitergehen kann, war nun Landrat Stephan Pusch zu Gast an der Stapper Straße in Kirchhoven, denn dort hatte er einen wichtigen Termin mit Bianca Mai, der Vorstandsvorsitzenden des Tierschutzvereins: Der Kreis Heinsberg und der Tierschutzverein verlängern den Vertrag zur Versorgung von Fund- und Behördentieren im Tierheim. Das Vertragswerk ist eine Fortsetzung des bereits bestehenden Vertrages mit angepassten Entgelten , damit Fundtiere und in behördliches Gewahrsam genommene Tiere auch weiterhin untergebracht und versorgt werden können, teilt die Kreisverwaltung Heinsberg mit.