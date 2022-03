Auch im Erkelenzer Land die Bürger entlasten : SPD kritisiert die Pläne für Straßenausbaubeiträge 

Erkelenzer Land Die schwarz-gelbe NRW-Regierung will Anwohnerinnen und Anwohner finanziell entlasten, wenn es um den Bau von Straßen geht. Sozialdemokraten werfen CDU und FDP Schnellschüsse vor.

Die Haushaltsmittel seien in ausreichendem Maß vorhanden. Zudem habe sich gezeigt, dass die Anzahl beitragspflichtiger Straßenausbaumaßnahmen in NRW nicht so hoch sei. So habe sich finanzieller Spielraum ergeben, den CDU und FDP nutzen wollen, um Bürger zu 100 Prozent von Kosten zu befreien. Voraussetzung ist ein zum 1. Januar 2022 bestehendes Straßen- und Wegekonzept.