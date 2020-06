Landrat antwortet im Kreistag auf SPD-Anfrage : Keine Infektion bei getesteten Saisonarbeitern im Erkelenzer Land

Erkelenzer Land Landrat Stephan Pusch beantwortete eine SPD-Anfrage zur Anzahl und Kontrolle von Sammelunterkünften für Saisonarbeiter. Corona-Infektionen konnten nicht nachgewiesen werden, allerdings fehlt der Kreisgesundheitsbehörde auch die Rechtsgrundlage für flächendeckende Kontrollen.

Zur Situation der Situation der Saisonarbeiter in der Landwirtschaft hatte die SPD-Fraktion im Kreistag eine Anfrage gestellt, auf die Landrat Stephan Pusch bei der jüngsten Sitzung des Kreistags Antworten gab. So wollte die SPD unter anderem wissen, wie viele Sammelunterkünfte von Saisonarbeiten der Verwaltung bekannt sind.

In seiner Antwort verwies Pusch darauf, dass der Verwaltung eine generelle gesetzliche Grundlage zur Erfassung und Führung von Verzeichnissen über Sammelunterkünfte nicht zur Verfügung stehe. Die Aufgabe falle in die Zuständigkeit der kreisangehörigen Kommunen. „Eine darauf gerichtete Abfrage bei den kreisangehörigen Kommunen ergab ein uneinheitliches Bild.“ So seien Meldungen zu insgesamt 26 Unterkünften erfolgt.