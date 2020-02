Erkelenzer Land : Karnevalszüge fallen wegen Sturm aus

Zu stürmisch: In einigen Städten wurden die Karnevalsumzüge am Tulpensonntag 2020 deshalb abgesagt. Foto: dpa/Oliver Berg

Erkelenzer Land Mehrere Tulpensonntagszüge sind wegen des stürmischen Wetters abgesagt worden. Der Karnevalszug in Hückelhoven-Brachelen wird am Rosenmontag nachgeholt.

Aus Sicherheitsgründen ließen die Verantwortlichen die Karnevalszüge in Wassenberg, Ratheim, Brachelen und Rath-Anhoven ausfallen. Der Zug in Brachelen wird am Rosenmontag um 12.11 Uhr nachgeholt.