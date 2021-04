Laut Heinsberger Gesundheitsamt : Impfstoff-Wechsel ist unbedenklich

Erkelenzer Land Ab diesem Mittwoch stehen die zweiten Impftermine für Astrazeneca-Geimpfte an. Unter 60-jährige Menschen sollen mit Biontech geimpft werden, rät das Kreisgesundheitsamt.

Viele Menschen, die bereits einmal mit Astrazeneca geimpft sind, hatten Bedenken, ob ein „Wechsel“ auf den Biontech-Impfstoff problemlos möglich sei. Die Leiterin des Kreis-Gesundheitsamtes, Heidrun Schößler, gibt allerdings Entwarnung. Auf die Frage, ob mit Komplikationen zu rechnen sei, antwortet sie kategorisch mit „Nein“. In einer Stellungnahme der Verwaltung erklärt sie: „Das genetische Impfmaterial der Erstimpfung ist nach Stunden bis wenigen Tagen im Körper abgebaut worden. Eine Erinnerung des Immunsystems Wochen später durch die Boosterimpfung mit einem anderen Impfstoff an den gleichen Angreifer wird auch bei anderen Infektionskrankheiten seit Jahren problemlos praktiziert.“

Ende März waren zunächst in einigen Kreisen, darunter auch Heinsberg, und kurz darauf in ganz Deutschland die Impfungen von unter 60-Jährigen mit Astrazeneca ausgesetzt worden, nachdem vereinzelt Fälle von Hirnvenenthrombosen aufgetreten waren.

Die Sieben-Corona-Tage-Inzidenz im Kreis Heinsberg hat am Dienstag erstmals seit Januar die 100er-Marke überschritten. Sie lag bei 102,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Am Montag hatte sie noch bei 66,1 gelegen – ein Wert, der wohl vor allem wegen der über die Ostertage zurückgegangenen Tests aber wenig mit der Realität zu tun gehabt haben dürfte.

In den vier Städten des nördlichen Kreises gab es am Dienstag 392 aktuelle Corona-Fälle – 135 in Hückelhoven, 128 in Erkelenz, 86 in Wegberg und 43 in Wassenberg. Die Corona-Statistik (Bestätigte Fälle/Genesene/Tote): Erkelenz (1548/1338/82), Hückelhoven (1613/1424/54), Wassenberg (596/539/14), Wegberg (878/765/27).