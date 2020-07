Sonderprogramm in der Corona-Krise : Hilfsprogramm soll Vereine im Erkelenzer Land unterstützen

Erkelenzer Land Für Schützen- und Traditionsvereine stehen ab sofort Hilfen aus einem Sonderprogramm des Landes zur Verfügung. Anträge sind bei der Bezirksregierung zu stellen.

Die Corona-Krise bringt so manchen Verein in Nordrhein-Westfallen in finanzielle Schwierigkeiten. Am Mittwoch (15. Juli) ist ein Hilfsprogramm des Landes NRW mit 50 Millionen Euro gestartet. Die CDU-Landtagsabgeordneten des Kreises Heinsberg, Bernd Krückel und Thomas Schnelle, rufen Vereine aus dem Erkelenzer Land dazu auf, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen.