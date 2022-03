Erkelenzer Land : Heimatvereine vernetzen sich

Erkelenzer Land Das Netzwerktreffen fand diesmal in Schafhausen statt. Der gegenseitige Austausch der Vereine wird immer wichtiger, meinen die 26 Vorstandsmitglieder.

Immer dichter wird das Netzwerk der Heimat- und Kulturvereine des und am Niederrhein(s) „Rur-Schwalm-Nette“ (RSN). Das wurde physisch sichtbar beim jüngsten Treffen der elf Gemeinschaften beim Heimatverein Schafhausen, an dem erstmals ein Vertreter des Heimatvereins Waldfeucht als Gast das Programm begleitete, ebenso neu dabei die Literaturvereinigung „Siebenschreiber“ aus Wegberg, die eine Reihe von Werken ihrer Mitglieder anbieten konnte.

RSN-Moderator Leo Gerigk begrüßte dann in der örtlichen Mehrzweckhalle 26 Vorstandsmitglieder aus sechs Vereinen, bevor dann die Schafhausenerin Annette Tanz die Versammlung mit auf einen Zug durch die Gemeinde nahm, um ihnen die Perlen des Orts näher zu bringen. Am ideellen Orts-Mittelpunkt, dem Raseneck mit Schutzhütte und drei putzigen beigen Kunststoffschafen (Schaf-Hausen), startete die Orts-Kundige mit der Orts-Geschichte, die urkundlich belegt immerhin schon vor 805 Jahren begann. Die Schafe wechseln in jüngerer Zeit schon mal die Farbe – wenn der örtliche Fußball-Verein Union mal wieder sehr erfolgreich war, freuen sie sich mit – ganz in Blau.

In der anschließenden Aufwärmstunde mit weiteren Informationen in der Mehrzweckhalle gab Schafhausens Vorstandsmitglied Hans-Josef Heuter die Erläuterung zum Gebäck: „Die Lädderkes-Fla es en echte Langbrööker.“ Er gab dann auch die Erläuterung dazu, was einen echten Obstfladen (Fla) aus Langbroich auszeichnet: Die Teigriemchen in Gitterform (Lädderkes, Leiterchen) sind doppelt so breit wie die auf herkömmlichen Flas.