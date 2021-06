Kreisverwaltung im Erkelenzer Land informiert : Grenzgängerberatung gefragt wie nie

Erkelenzer Land Durch die seit Anfang 2020 vorherrschende Corona-Pandemie ergeben sich viele unterschiedliche Fragen zum Arbeiten in den benachbarten Niederlanden.

(cpas) Im Kreis Heinsberg leben viele Menschen, die in den Niederlanden arbeiten – und andersrum ist es genauso. Trotz EU und Schengen-Abkommen bringt das in vielen Fällen einen großen bürokratischen Aufwand und viele Unsicherheiten mit sich. Um diesen Menschen bei vielen rechtlichen und bürokratischen Fragen weiterhelfen zu können, bietet der Kreis Heinsberg seit vielen Jahren die sogenannte Grenzgängerberatung an. Gemeinsam mit dem Zweckverband der Region Aachen wird dazu ein sogenannter Grenzinfopunkt betrieben. Der Heinsberger Kreisausschuss hat sich nun einstimmig dafür ausgesprochen, diese Beratung zunächst bis Mitte 2022 weiterzuführen. Dafür sind jährliche Kosten in Höhe von 10.000 Euro im Haushalt eingeplant.