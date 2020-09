Kostenpflichtiger Inhalt: Überprüfung der Kontaktbögen im Erkelenzer Land : Das neue Bußgeld und viele Fragen

Restaurantgäste, die auf den Kontaktbögen falsche Angaben zu ihrer Person machen, müssen in NRW jetzt mit 250 Euro Bußgeld rechnen. Foto: dpa/Marijan Murat

Erkelenzer Land NRW will falsche Kontaktangaben in Restaurants mit 250 Euro bestrafen. Können Gastronomie und Ordnungsämter in der Region die notwendigen strengeren Kontrollen gewährleisten? Ein Stimmungsbild mit unterschiedlichen Facetten.