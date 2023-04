Austauschschüler im Kreis Heinsberg Gastfamilien für Austauschschüler gesucht

Interessierte, die ein Gastkind ab September 2023 aufnehmen möchten, können sich direkt an die Austauschorganisation AFS Interkulturelle Begegnungen e.V. wenden. Telefonisch unter 040 399222-90 oder auch per E-Mail an gastfamilie@afs.de. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.afs.de/gastfamilienprogramm.