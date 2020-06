Angebot im Erkelenzer Land : Mit dem Fahrradbus bequem zu Ausflugszielen

Erkelenzer Land Pünktlich zu den Sommerferien startet das für Ausflüge beliebte WestVerkehr-Angebot. Kunden können sich mit ihren Rädern direkt an den Zielort bringen lassen. Der Verkehrsbetrieb bittet um frühzeitige Buchung.

Am 27. Juni ist es soweit: Der Fahrradbus der WestVerkehr GmbH (West) nimmt seinen Betrieb wieder auf – wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr etwas später als üblich. „Leider konnten wir aufgrund der Corona-Einschränkungen den Start der Fahrradbus-Saison nicht wie gewohnt zu Beginn der Osterferien durchführen“, sagt Geschäftsführer Udo Winkens. „Aufgrund der Lockerungen können wir jedoch sagen: der West-Fahrradbus ist zum Start der Sommerferien wieder wie gewohnt für Sie einsatzbereit!“

Bis zum 25. Oktober sind die Fahrradbusse an jedem Samstag (zwischen 6.30 und 20 Uhr), Sonntag und Feiertag (9 bis 20 Uhr) wieder im Kreis Heinsberg unterwegs. Die Beförderung der Fahrgäste und deren Fahrräder oder Pedelecs erfolgt wie in den letzten Jahren mit dem Multibus. Zum Einsatz kommen zwei Fahrzeuge mit jeweils einem Fahrradanhänger.

Die Multibus-Zentrale koordiniert alle angemeldeten Fahrtwünsche. Der Ein- und Ausstieg mit Fahrrädern ist aus Gründen der Sicherheit nur an Haltestellen der West möglich. Für die Fahrten gilt der AVV-Tarif, somit werden alle AVV-Tickets akzeptiert. Zusätzlich zu den eigenen Fahrtickets benötigen die Fahrkunden zur Mitnahme des Fahrrades unabhängig von der Entfernung ein Fahrradticket. Für die Einzelfahrt kostet das Fahrradticket 2,10 Euro, ein Tagesticket für beliebig viele Fahrten an einem Tag 3,20 Euro.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder den Flyer „Fahrradbus Region Heinsberg“, allerdings in gekürzter Version. „Nach Rücksprache mit dem Heinsberger Land haben wir auf die beispielhaften Fahrradtouren verzichtet und den Fokus mehr auf die Buchung sowie auf weitere Informationen zum Fahrradbus gelegt“, erklärt Winkens. Radfahrer finden Ausflugstipps und Inspirationen für eine Tour durch das Erkelenzer Land und den Kreis aber auf der Internetseite des Heinsberger Lands (www.heinsberger-land.de). Der neue Flyer ist ab dem 27. Juni kostenlos in den Rathäusern, bei der Kreisverwaltung sowie in den beiden West-Kundencentern in Geilenkirchen und Erkelenz, jeweils direkt am Bahnhof, erhältlich.