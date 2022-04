Saison im Kreis Heinsberg startet : Fahrradbus der Westverkehr ist wieder unterwegs

Erkelenzer Land Der Fahrradbus der Westverkehr bringt Ausflugsbegeisterte vom 15. April bis 1. November an jedem Samstag, 6.30 bis 20 Uhr, sowie sonn- und feiertags, 9 bis 20 Uhr, zu den Ausgangspunkten der schönsten Rad- und Wandertouren im Kreis Heinsberg.

Für die Fahrten gilt der AVV-Tarif. Die Mitnahme des Fahrrades kostet für die Einzelfahrt 2,20 Euro, ein Tagesticket für beliebig viele Fahrten an einem Tag 3,30 Euro. Der Flyer „Fahrradbus Region Heinsberg“ mit allen Infos ist kostenlos in den Rathäusern der Kommunen im Kreis Heinsberg, bei der Kreisverwaltung in Heinsberg sowie in den beiden west-Kundencentern in Geilenkirchen und Erkelenz, jeweils direkt am Bahnhof, erhältlich.