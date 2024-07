Frischekur für Event im Erkelenzer Land Erster Raderlebnistag mit 34.000 Radfahrern

Entgegen der hervorragenden Bilanz von Niederrhein Tourismus ziehen die Städte im Erkelenzer Land ein verhaltenes Fazit. Aus Hückelhoven und Wassenberg ließ man verlauten, dass die Teilnehmeranzahl in den vergangenen Jahren spürbar höher gewesen sei – ohne ersichtlichen Grund, woran es liegen könnte. In Wegberg konnten die Mitarbeiter der Stadtverwaltung knapp 200 Sonntagsradler begrüßen. Damit sei die Resonanz aber durchaus gut gewesen. Eine wesentliche Neuheit war die Nutzung moderner Tools. „Damit haben wir die Veranstaltung den Gewohnheiten der Smartphone-User angepasst“, so Martina Baumgärtner. „Nicht nur für junge Menschen ist der Einsatz des Smartphone zur Planung und Gestaltung der Freizeit etwas Selbstverständliches geworden.“ Erstmals erfolgte eine digitale Registrierung über das Einscannen von QR-Codes. Die Online-Anmeldung – bereits knapp eine Woche vor dem Event freigeschaltet – bot die Chance auf attraktive Preise. Mitradeln war aber auch ganz spontan und auch ohne Anmeldung möglich. Auf den verschiedenen Routen konnten Fragen per QR-Code abgerufen und per Smartphone richtig beantwortet werden – und weiter ging’s zum nächsten ausgeschilderten Infopunkt mit der nächsten Frage. Das war freilich nicht völlig reibungslos möglich, denn einige ältere Menschen zeigten sich eben nicht ausreichend vertraut mit ihrem Smartphone oder hatten es erst gar nicht dabei. „Einigen Radlern haben wir mit Rat und Tat bei der Anmeldung zur Seite gestanden“, sagt Ulrich Lambertz. In Wegberg war der Raderlebnistag eingebettet in das bunte Stadtfest mit Oldtimertreff, NEW-Kultursommer, Trödel- und Büchermarkt sowie verkaufsoffenem Sonntag.