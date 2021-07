Erkelenzer Land : Einkommen verbessert, Ranking verschlechtert

Erkelenzer Land Die Einwohner im Erkelenzer Land erzielen immer höhere Löhne und Gehälter. Doch im NRW-weiten Vergleich schneiden die Städte immer schlechter ab. Warum die Statistik dennoch negativ ausfällt.

Demnach erzielten 8,8 Millionen Einkommensteuerpflichtige in Nordrhein-Westfalen 2017 Gesamteinkünfte in Höhe von 359,5 Milliarden Euro. Daraus ergibt sich daraus rein rechnerisch ein durchschnittliches Jahreseinkommen (vor Steuern) von 40 882 Euro je Steuerpflichtigen.

Das heißt allerdings nicht, dass die Einwohner im Erkelenzer Land während dieses Zeitraums Einkommenseinbußen hinnehmen mussten. Denn das durchschnittliche Einkommen lag 2017 in Wegberg bei 42.863 Euro, 2010 waren es nur 36.028 Euro. In Erkelenz lag das durchschnittliche Einkommen bei 41.877 Euro (2010: 33.737), in Hückelhoven bei 34.210 (2010: 27.833) und in Wassenberg bei 39.374 Euro (2010: 31.698). Die Statistik zeigt vielmehr, dass es Städte gibt, die das Erkelenzer Land in Sachen Einkommensverbesserung überholt haben.