Im Erkelenzer Land : Der West-Fahrradbus fährt wieder

Erkelenzer Land Bis zum 24. Oktober gilt das Angebot der WestVerkehr an Samstagen, Sonn- und Feiertagen. Die Fahrten müssen telefonisch angemeldet werden.

Auch in diesem Jahr gibt es erneut den Flyer „Fahrradbus Region Heinsberg“. Der aktualisierte Fahrradbus-Flyer ist kostenlos in den Rathäusern der Kommunen im Kreis Heinsberg, bei der Kreisverwaltung in Heinsberg sowie in den beiden west-Kundencentern in Geilenkirchen und Erkelenz, jeweils direkt am Bahnhof, erhältlich. „Weiterhin gilt unser Angebot für Gruppen ab fünf Personen, den Fahrradanhänger mit Bus und Fahrer von montags bis freitags sowie zusätzlich an den Wochenenden außerhalb der Fahrradbus-Saison unter der Rufnummer 02431 886832 mieten zu können“, ergänzt Udo Winkens. Im west-Fahrradbus, an den Haltestellen sowie beim Auf- und Abladen der Fahrräder/Pedelecs gilt wie in allen Bussen und Bahnen die jeweils aktuelle Regelung zur Maskenpflicht.