Im Erkelenzer Land : Kaum noch schwere Corona-Verläufe

Erkelenzer Land Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Erkelenzer Land steigt weiterhin kräftig an. Einen großen Grund zur Sorge sieht das Gesundheitsamt des Kreises Heinsberg derzeit allerdings nicht.

Am Montag (Stand: 9 Uhr) gab es laut Kreisgesundheitsamt im nördlichen Kreis 31 bestätigte Corona-Fälle: Zehn in Erkelenz, neun in Wegberg und jeweils sechs in Hückelhoven und Wassenberg. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz war am Montag so hoch wie seit Monaten nicht mehr: Im Kreis lag sie bei 14,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Wenn er über der kritischen Schwelle von 50 liegt, müssen neue Beschränkungen verhängt werden. Die Zahlen (bestätigte Fälle/Genesene/Tote): Erkelenz (134/117/7), Hückelhoven (249/237/6), Wegberg (67/55/1). Den aktuellen Anstieg sieht das Gesundheitsamt allerdings noch nicht kritisch: „Die Inzidenz variiert in einem akzeptablen Rahmen ohne große Ausreißer. Wir sind wachsam und verfolgen die Infektionsketten“, sagte die Kreissprecherin. Vor dem Wochenende befanden sich im Kreis insgesamt 217 Menschen in Quarantäne.