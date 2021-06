Kreisverwaltung informiert : Corona-Krisenstab wechselt in Stand-by-Modus

Erkelenzer Land Bislang hatte der Stab unter der Leitung von Philipp Schneider wöchentlich getagt und über die Maßnahmen und die aktuelle Lage beraten.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Heinsberg ist am Mittwoch (Stand: 9 Uhr) auf 13,7 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gesunken. Am Dienstag lag die Inzidenz noch bei 16,0. Damit liegt der Kreis nun wieder leicht unter dem NRW-weiten Schnitt von 14,4. In den vier Städten des nördlichen Kreises gibt es derzeit noch 155 aktuelle Corona-Fälle – 58 in Hückelhoven, 41 in Wegberg, 40 in Erkelenz und 16 in Wassenberg. Im Vergleich zum Vortag kam lediglich ein weiterer Covid-Nachweis in Erkelenz hinzu, 13 Menschen gelten hingegen nun als genesen.