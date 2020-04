Im Erkelenzer Land : Corona prägt den Kommunalwahlkampf

Erkelenzer Land Die erheblichen Einschränkungen des öffentlichen Lebens haben in der Corona-Krise Auswirkungen auf den Kommunalwahlkampf. Das sagen Bürgermeister und Kandidaten aus den vier Städten im Erkelenzer Land.

In Hückelhoven tritt Bürgermeister Bernd Jansen für eine weitere Amtsperiode an. „Dass die Wahl stattfindet, ist erklärtes Ziel“, schildert er den Konsens in der Bürgermeister-Runde. „Es wird geprüft, dass eine kreisweite Briefwahl möglich ist, aber das wird nicht bevorzugt“, so Jansen. Für den Wahlkampf sieht er keine Probleme, obschon die üblichen Infostände nicht möglich sind. „Sich vor Supermärkten zu präsentieren, passt nicht in die Zeit. Über die sozialen Medien gibt es genügend Möglichkeiten, die Wähler zu erreichen“, sagt Bernd Jansen. „Die Zeit des Wahlkampfes war in den Vorjahren schon auf die letzten Wochen vor dem Termin fokussiert.“ Wahlleiter ist Achim Ortmanns, es würden genügend Briefwahlunterlagen gedruckt. Doch die Lage könne sich in einer Woche schon anders darstellen: „Wir fahren auf Sicht.“