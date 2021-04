Corona-Status im Kreis Heinsberg : Inzidenz ist weiter rückläufig

Erkelenzer Land Die aktuellen Corona-Zahlen aus dem Kreishaus Heinsberg stimmen positiv, denn das Kreisgesundheitsamt teilt eine sinkende Inzidenzzahl mit.

(cpas) Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Heinsberg lag am Mittwoch, 28. April 2021, bei 127,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Der Trend ist damit rückläufig: Am Vortag lag sie noch bei 133,0, davor bei 155,0.

Wie das Kreisgesundheitsamt mitteilte, gibt es in den vier Städten des nördlichen Kreises Heinsberg 466 aktuelle Corona-Fälle – 181 in Hückelhoven, 150 in Erkelenz, 84 in Wegberg und 51 in Wassenberg.