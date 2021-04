Aktuelle Zahlen fürs Erkelenzer Land : Arbeitsmarkt trotz Lockdown robust

Erkelenzer Land Die Arbeitslosenquote im Erkelenzer Land hat sich im Vergleich mit dem Vormonat kaum verändert. Der regionale Stellenmarkt bleibt durch die Corona-Krise eingeschränkt.

Durch die Bewegungen auf dem Arbeitsmarkt veränderten sich auch die Arbeitslosenquoten an fünf von zehn Standorten der Arbeitsagentur Aachen-Düren. Die Spanne reichte im April 2021 von 4,3 Prozent in Monschau bis 8,9 Prozent in Aachen. Im Stadtgebiet Aachen beträgt die Quote 8,9 Prozent (März: 8,9 Prozent), in Alsdorf 7,9 Prozent (März: 7,9 Prozent), in Eschweiler 8,0 Prozent (März: 8,1 Prozent), in Stolberg 8,8 Prozent (März: 8,8 Prozent), in Monschau 4,3 Prozent (März: 4,5 Prozent), in Düren 7,4 Prozent (März: 7,5 Prozent), in Jülich 6,3 Prozent (März: 6,4 Prozent), in Erkelenz 5,7 Prozent (März: 5,7 Prozent), in Geilenkirchen 6,5 Prozent (März: 6,5 Prozent) und in Heinsberg 5,5 Prozent (März: 5,6 Prozent).