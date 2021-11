Erkelenzer Land : Arbeitsagentur stellt die Teilzeitausbildung vor

Erkelenzer Land Die auch für das Erkelenzer land zuständige Arbeitsagentur Aachen-Düren bietet jetzt gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer sowie weiteren Organisatoren für Mittwoch, 3. November, 11 bis 13 Uhr, über den Online-Konferenzdienst „Zoom“ einen Workshop zum Thema „Teilzeitberufsausbildung“ an.

(RP) Vor allem junge Menschen mit Familienverantwortung haben es oft schwer, den Start in die Berufswelt mit den Anforderungen des Familienlebens zu vereinbaren. Auf der anderen Seite suchen kleine und mittlere Unternehmen gute Fachkräfte. Eine Ausbildung in Teilzeit kann ein Türöffner in die Arbeitswelt sein.

Eine Ausbildung in Teilzeit ist in allen dualen Ausbildungsberufen möglich. Seit Januar vergangenen Jahres ist sie auch eine Alternative für alle Interessierte, ohne dass ein besonderer Grund vorliegen muss. Damit der Übergang in die Teilzeitausbildung gelingen kann, hat das Land für Menschen mit Familienverantwortung das Programm „TEP“ aufgelegt. Teilnehmer erhalten Unterstützung bei der Suche nach einem betrieblichen Teilzeit-Ausbildungsplatz. Zusätzlich unterstützt TEP durch eine Begleitung der Ausbildung im ersten Halbjahr Betriebe und Auszubildende bei einem reibungslosen Start. Finanziert wird das Programm mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds. Im Januar 2022 startet die nächste Förderphase. Der Workshop „Teilzeitberufsausbildung & TEP NRW – Chancen für KMU und Interessierte“ informiert über die Möglichkeiten, Formalitäten und Vorteile für Auszubildende und Betriebe und stellt Best Practice-Beispiele aus dem Förderprogramm „Teilzeitausbildung – Einstieg begleiten – Perspektiven öffnen (TEP)“ des Arbeitsministeriums NRW und aus Unternehmenssicht vor. Ergänzt wird die Veranstaltung durch den Vortrag „Sicher argumentieren im Beruf“ von Dorothea Maaß, die Erfahrung aus ihrer jahrelangen Arbeit als Coach und Trainerin mitbringt. Sie erläutert an Beispielen den Aufbau wirkungsvoller Argumente und zeigt, wie durch den Einsatz von Körpersprache und Stimme Kompetenz vermittelt wird.