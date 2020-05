Im Erkelenzer Land : Angehörige von Infizierten sollen zum Test

Erkelenzer Land Alle Haushaltsangehörigen von aktuell mit dem Coronavirus infizierten Personen und noch unter Quarantäne stehenden Menschen im Erkelenzer Land sollen möglichst schnell auf das Coronavirus getestet werden. Das gibt das Gesundheitsamt des Kreises Heinsberg bekannt.

Betroffene sollen sich unter Angabe der infizierten Person per E-Mail unter infektionsschutz@kreis-heinsberg.de beim Gesundheitsamt melden. Auch die in Quarantäne befindlichen Familienangehörigen sollen sich in das Kontaktformular eintragen, das auf der Internetseite des Kreises Heinsberg (www.kreis-heinsberg.de) zu finden ist. Anzugeben sind die persönlichen Daten des Infizierten (Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnort, Testdatum, Testort) sowie die eigenen Personalien und eine Telefonnummer. Wenn die Angaben geprüft sind, leitet das Gesundheitsamt die Daten an die Abstrichstelle in Gangelt weiter. Von dort werden dann die Termine vereinbart. Die betreffenden Personen sollen zur Abstrichuntersuchung die Versichertenkarte mitbringen.