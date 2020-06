Im Erkelenzer Land : 35 Menschen aktuell positiv getestet

In Erkelenz, Hückelhoven, Wassenberg und Wegberg gelten laut Statistik des Kreisgesundheitsamtes 35 Menschen als aktuell positiv auf das Coronavirus getestet, im gesamten Kreis Heinsberg sind es 68 (Stand: 2. Juni, 12 Uhr). Foto: dpa/Menna Hossam

Erkelenzer Land Im nördlichen Kreis Heinsberg sind laut Statistik des Kreisgesundheitsamtes aktuell 35 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, davon sieben in Erkelenz, 24 in Hückelhoven sowie jeweils zwei in Wassenberg und Wegberg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die 7-Tage-Inzidenz für den Kreis Heinsberg liegt für den Zeitraum vom 22. bis 28. Mai bei sieben pro 100.000 Einwohner.

Seit dem 25. Februar gibt es 1885 bestätigte Coronafälle im Kreis Heinsberg. 1740 Personen gelten inzwischen als geheilt, 77 Menschen sind verstorben. Damit sind laut Statistik des Kreisgesundheitsamtes tagesaktuell 68 Menschen im gesamten Kreis Heinsberg mit dem Coronavirus infiziert.

Für die Städte und Gemeinden ergibt sich folgendes Bild (bestätigte Fälle/Genesene/Verstorbene): Erkelenz 96/84/5; Gangelt 485/465/11; Geilenkirchen 223/215/4; Heinsberg 453/416/27; Hückelhoven 176/147/5; Selfkant 133/125/5; Übach-Palenberg 87/75/7; Waldfeucht 121/110/9; Wassenberg 66/61/3; Wegberg 45/42/1.

(RP)