Für Schülerinnen und Schüler im Erkelenzer Land : 2,3 Millionen Euro für Corona-Bildungslücken

ARCHIV - 17.11.2020, Bayern, München: Schülerinnen und Schüler nehmen mit Mund- und Nasenschutz am Unterricht in einem Geographie-Seminar in der Jahrgangsstufe elf teil. Auch ab Herbst wird die Maske im Unterricht wieder notwendig sein. (zu dpa «Und wieder Corona-Schule: Von Lüftern, Tests und Kindern aus der Spur») Foto: Matthias Balk/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Matthias Balk

Erkelenzer Land Mit insgesamt 2,3 Millionen Euro unterstützt die Landesregierung die Schüler im Kreis Heinsberg dabei, die Corona-Folgen aufzuholen.

„Die Schulleitungen und das Kollegium können am besten entscheiden, welche Maßnahmen an ihrer Schule gebraucht werden und umgesetzt werden können“, sagte der FDP-Landtagsabgeordnete Stefan Lenzen. „Die Schulen hier im Kreis Heinsberg haben in der Pandemie viel geleistet und Kreativität und Engagement gezeigt, um die Schülerinnen und Schüler sowie ihre Familien in der Corona-Pandemie zu begleiten.“ Auch die CDU-Abgeordneten Thomas Schnelle und Bernd Krückel glauben: „Von den vielen Einschränkungen, die mit der Pandemie einhergehen, waren und sind unsere Kinder und Jugendlichen besonders betroffen. Bei vielen jungen Menschen hat der unfreiwillige Verzicht auf den Schulbesuch unübersehbare Spuren hinterlassen.“ Nunmehr sollten „ihre unterschiedlichen Bedürfnisse gezielt im Vordergrund stehen“.