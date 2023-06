Blaulichtticker im Erkelenzer Land Gartenarbeit mit Gasbrennern lösen zwei Feuer aus

Den Sommerbeginn nutzen auch in diesem Jahr etliche Menschen dazu, sprießendes Unkraut zu entfernen. Wie gefährlich es sein kann, dabei einen Gasbrenner einzusetzen, zeigen zwei Fälle, die sich in dieser Woche ereignet haben und über die die Polizei nun berichtet. Sowohl in Katzem als auch in Schaufenberg musste die Feuerwehr ausrücken, um Brände zu löschen. So habe am Dienstagnachmittag gegen 14.40 Uhr in Katzem auf einem Grundstück auf der Jägerstraße ein Holzunterstand sowie eine Gartenhütte Feuer gefangen, weil mit dem Gasbrenner nicht vorsichtig genug umgegangen wurde. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. Bereits am Montag geriet ein ähnliches Feuer am Bonifatiusweg in Schaufenberg beinahe außer Kontrolle. Gegen 17.30 Uhr geriet durch den Gasbrennereinsatz eine Hecke in Brand. Die Hecke reichte entlang des Klinkers bis zu einem Dachstuhl, das Feuer drohte auf das Haus überzugreifen. Der Feuerwehr gelang es noch, die Flammen zu löschen, so dass lediglich an der Regenrinne und an der Dachkonstruktion ein Schaden entstand.