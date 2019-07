Feuerwehren sind gerüstet : Hitze fordert höchste Aufmerksamkeit

Auch in Arsbeck bekam die Feuerwehr Wegberg im heißen Sommer 2018 viel Arbeit. Hier brannte eine Böschung. Foto: Feuerwehr Wegberg

Kreis Heinsberg Hochsommerliche Temperaturen, trockene Flächen: Sommerzeit bedeutet auch, dass die Gefahr von Wald- und Flächenbränden steigt. Die Feuerwehren treffen Vorbereitungen und richten einen Appell an die Bevölkerung.

Der ständige Blick auf die Entwicklung des Wetters gehört in diesen Tagen und Wochen zur täglichen Arbeit der Feuerwehrleute wie selbstverständlich dazu. Schon das bloße Wahrnehmen frisch gemähter Streifen am Straßenrand ruft die Feuerwehren auf den Plan. Obwohl heiße Sommertage nichts Unübliches sind, gilt es dennoch, aufmerksam und vor allem gut vorbereitet zu sein.

„Am Beispiel der frisch gemähten Randstreifen an den Straßen können wir bei dieser Situation sagen: Eine weggeworfene Zigarette reicht – und wir sind im Geschäft“, sagt Stadtbrandinspektor Helmut van der Beek, der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Erkelenz. Und weil auch der Wind gerade gut weht, hat ein Feuer leichtes Spiel und kann sich rasend schnell ausbreiten. Große Flächen und Wälder sind daher die größten Gefahrenpunkte. „Die Waldbrandstufe liegt gerade bei 4, aber das ändert sich ständig“, erklärt auch Kreisbrandmeister Klaus Bodden. Alle Feuerwehren, so sagt es Bodden, seien jedoch gewohnt gut vorbereitet. „Trotzdem wissen wir letztlich nie, was uns die ,Kundschaft’ abverlangt“, sagt Bodden.