Leserumfrage im Erkelenzer Land Großer Bedarf nach bezahlbarem Wohnraum

Während derzeit in Erkelenz und Umgebung durchaus einige größere Mehrfamilienhausprojekte umgesetzt werden, gibt es für geförderten „bezahlbaren Wohnraum“ zwar eine große Nachfrage, aber kein Angebot. Das liegt vor allem daran, dass sich der Bau von „günstigen“ Mehrfamilienhäusern für Bauherren nicht mehr lohnt. Wer bei den nach wie vor sehr hohen aktuellen Baukosten später nur eine Miete von sechs bis sieben Euro pro Quadratmeter nehmen darf, für den rentiert sich der Bau eines Mehrfamilienhauses einfach nicht mehr. Und das, obwohl der Staat solche Projekte fördert. „Ganz ehrlich, da parke ich mein Geld lieber und lege es irgendwo an, als so ein Risiko einzugehen. Die Rendite ist nicht hoch genug“, sagte unserer Redaktion vor Kurzem noch ein Erkelenzer Projektentwickler. Das ist schon seit Jahren so. Nach einer Inwis-Studie ist in Erkelenz beispielsweise zwischen 2017 und 2019 keine einzige geförderte Wohnung entstanden.