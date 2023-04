Flüchtlinge machen deutsche Schulabschlüsse Erfolgreicher Lehrgang bei der VHS des Kreises Heinsberg

Erstmals gibt es Absolventen eines Lehrgangs zur Erlangung von staatlichen Schulabschlüssen, der sich an gestattete und geduldete Flüchtlinge richtet. „Es ist ein besonderer Moment, den jungen Leuten das Zeugnis des ersten Schulabschlusses zu überreichen“, freut sich Ingo Rümke, Leiter der Volkshochschule (VHS). Träger der Maßnahme ist das Zentrum für kommunale Bildung und Integration. Dessen Leiter, Leonhard Stepprath, zeigt sich ebenfalls beeindruckt von der Lernbereitschaft der fünf Teilnehmer, die aus Westafrika und Serbien kommen: „Im Rahmen des Projekts ,Durchstarten in Ausbildung und Arbeit‘, einem Programm des Landes NRW, konnten sie auf verschiedenen Niveaus Sprachkurse mit intensivem Coaching belegen, bis sie fit genug waren, einen deutschen Schulabschluss anzustreben. Es ist beeindruckend, welche Fortschritte in so kurzer Zeit gemacht wurden!“.