72-Stunden-Aktion im Erkelenzer Land Christen in der Region wollen Gutes tun

Ehrenamtliches Engagement spielt in Erkelenz und Umgebung schon immer eine große Rolle – ob in Vereinen, Gemeinschaften oder ganz spontan in der Nachbarschaft. Eine ganz besondere Aktion hat in diesem Jahr der Bund der Katholischen Deutschen Jugend geplant: Unter dem Motto „Uns schickt der Himmel“ wollen vom 18. bis zum 21. April Tausende Jugendliche in Deutschland die Ärmel hochkrempeln und sich engagieren – auch im Erkelenzer Land werden zahlreiche Gruppen teilnehmen.