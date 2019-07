Kreis Heinsberg betroffen : AVV-Gebiet: Bustickets bald teurer

Kreis Heinsberg Busfahrten im AVV-Gebiet – zu dem der Kreis Heinsberg gehört – wird ab dem nächsten Jahr etwas teurer. Veränderungen gibt es auch für die Minigruppentickets.

Der AVV-Tarif wird in den nächsten beiden Jahren erhöht. Darauf verständigte sich die Verbandsversammlung des Zweckverbandes. Die Anpassung der Bustickets in Höhe von durchschnittlich 1,77 Prozent für 2020 und 1,67 Prozent für 2021 sei notwendig, um einen Teil der gestiegenen Aufwendungen für Personal, Energie und Investitionen in Fahrzeuge, Infrastruktur und Digitalisierung sowie für Erweiterungen im Leistungsangebot aufzufangen, teilte der AVV mit. Dennoch bleiben im nächsten Jahr Einzel-, 4-Fahrten-, Fahrrad- und Mobil-Tickets sowie das Azubi-Ticket und Azubi-Abo im Preis unverändert.