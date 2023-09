In Erkelenz und Heinsberg Besondere Aktion zum Welthospiztag

Das Netzwerk für Hospiz-, Palliativ- und Trauerarbeit im Kreis Heinsberg hat sich zum Welthospiztag eine besondere Idee einfallen lassen: Mit „Das Beste kommt zum Schluss“ wird am Samstag, 14. Oktober, um 11 Uhr in den Kinos in Erkelenz und Heinsberg ein Film gezeigt, der perfekt zum Thema passt und dennoch Raum für Humor und Gedanken lässt. Der Eintritt in die Kinosäle in Heinsberg und Erkelenz ist frei. Einlass ist an beiden Standorten ab 10.30 Uhr. Mit dem Tag soll auf Hospize und das vermeintliche Tabu-Thema Sterben aufmerksam gemacht werden.