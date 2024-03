Erkältungswelle im Kreis Heinsberg Was Kindern bei der Genesung hilft

An den Arbeitsplätzen und in den Schulen und Kitas war es in den vergangenen Wochen deutlich zu spüren: Erkältungen und Grippeerkrankungen waren zu Jahresbeginn überall im Kreis Heinsberg ein Thema. Gerade Kleinkinder und Schulkinder sind besonders häufig betroffen, weil Viren in Schulen und Kitas oft leichtes Spiel haben.