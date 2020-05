Öffnungen im Erkelenzer Land : Das sind die Corona-Regeln in den Hallenbädern

Erkelenzer Land Schrittweise öffnen ab Anfang Juni die Hallenbäder in der Region wieder. Wegberg macht am Samstag den Anfang, Erkelenz und Hückelhoven folgen. Überall gibt es strenge Vorschriften und Personenbegrenzungen.

Der Neustart unterliegt somit zahlreichen Einschränkungen, die aber alle das gleiche Ziel haben: „Die Sicherheit unserer Gäste steht an oberster Stelle“, so Schwimmbadchef Dietmar Gisbertz. Geöffnet ist bis zu den Sommerferien dienstags bis freitags, 6.30 bis 8 Uhr, dienstags bis donnerstags 13 bis 21 Uhr, samstags 10 bis 16 Uhr, sonntags 9 bis 15 Uhr. Wegen der Zugangsregeln muss beim Einlass mit Wartezeiten gerechnet werden. Folgende Hinweise gelten: Handdesinfektion im Eingang nutzen, bis zum Umkleidebereich besteht Maskenpflicht, nur die freigegebenen Duschen nutzen (nicht nach dem Baden), WC-Bereiche dürfen nur maximal zwei Personen betreten, Abstandsregeln in den Dusch- und Umkleideräumen, in engem Räumen warten, bis Personen sich entfernt haben, keine Menschenansammlungen. Auch zum Schwimmbecken gibt es Zugangsbeschränkungen (Hinweise des Personals). Ruhepausen im Wasser sind ebenfalls nur mit Mindestabstand zulässig. Bis nach den Sommerferien finden keine Kurse statt. Für das Vereinsschwimmen gelten gesonderte Regelungen; Auskünfte erteilen die Übungsleiter.

Nach dem Freibad wird ab dem 2. Juni auch das Hallenbad in Erkelenz wieder öffnen. Unter Einhaltung der Corona-Regeln können ab Dienstag maximal 30 Personen gleichzeitig das Sportbecken zum Bahnenschwimmen nutzen. Alle anderen Bereiche bleiben geschlossen. Einlass ins Freibad können maximal 200 Besucher erhalten. Der Zugang erfolgt je nach Öffnung über die entsprechende Kasse (Wartezeiten möglich). Bei Nutzung der Bäder ist die vorherige Angabe der Personalien mit Kontaktdaten erforderlich. Öffnungszeiten bei gutem Wetter: Montag bis Freitag 6 bis 10 Uhr im Hallenbad à 30 Personen; sowie von 10 bis 20 Uhr im Freibad à 200 Personen – auch samstags, sonntags und an Feiertagen. Bei schlechtem Wetter ist Montag bis Freitag von 6 bis 20 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 20 Uhr nur das Hallenbad offen. Im übrigen gelten Hygienevorschriften wie in allen anderen Bädern. Der Beckenumgang darf nicht zum Liegen genutzt werden. Die Stadtverwaltung mahnt zur Disziplin: „Bei Besuchern, die sich nicht an die Regeln und Hinweise des Personals halten, behalten wir uns im Rahmen des Hausrechts vor, den Aufenthalt im Bad zu verwehren.“