Im Erka-Bad Jugendlicher schlägt Schwimmbadmitarbeiter ins Gesicht

Schwimmbadmitarbeiter geschlagen Am Donnerstag, 15. Juni, wurde ein Mitarbeiter des Erka-Bads in Erkelenz von einem Gast ins Gesicht geschlagen. Zunächst beleidigte der junge Mann, der mit drei Begleitern das Schwimmbad besuchte, demnach den Mitarbeiter. Der Streit eskalierte, bis der junge Mann ihm mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Anschließend verließ die Gruppe das Bad. Der Täter war etwa 16 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, hatte schulterlange schwarze Haare, braune Augen und wirkte trainiert. Er trug ein schwarzes Tanktop, eine schwarze Base-Cap, schwarze Shorts und sah südeuropäisch aus. Hinweise nimmt die Polizei unter 02452 9200 entgegen.



Saxophon gestohlen Nach einem Auftritt auf dem Lambertusmarkt in Erkelenz ist am Sonntag, 11. Juni, gegen 22.30 Uhr, einem Mitglieder der West Big Band ein wertvolles Saxophon gestohlen worden. Der Eigentümer hatte das mehrere Tausend Euro teure Musikinstrument des Herstellers Henri Selmer in einem schwarzen Koffer auf eine Betonbank am Zehnthofweg abgestellt.