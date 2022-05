Aktuelle Zahlen fürs Erkelenzer Land : Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt stagniert

Erkelenzer Land Nur noch marginal haben sich die Arbeitslosenzahlen verbessert. Im Kreis liegt die Quote bei 4,8 Prozent. Arbeitssuchende aus der Ukraine haben noch keinen nennenswerten Anteil am Arbeitsmarkt

Die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt im Erkelenzer Land dauert an. Seit drei Monaten reduziert sich der auch fürs Erkelenzer Land zuständigen Arbeitsagentur Aachen-Düren zufolge die Arbeitslosigkeit, und das war auch im April so. Das berichtet jetzt Agenturchef Ulrich Käser im aktuellen Arbeitsmarktreport für April.

Allerdings fiel der Rückgang im vergangenen Monat geringer als saisonüblich aus. „Unser Arbeitsmarkt steht weiterhin vor großen Herausforderungen. Die Auswirkungen der Materialengpässe sowie der wirtschaftlichen Sanktionen infolge des Ukraine-Kriegs spüren wir auch in unserer Region“, sagt Käser zur Begründung. Für den Arbeitsmarktbezirk, der auch den Kreis Heinsberg einschließt, wirkt sich das in einer im Vergleich zum Vormonat stagnierenden Arbeitslosenquote von 6,4 Prozent aus. Arbeitssuchende aus der Ukraine haben noch keinen nennenswerten Anteil am Arbeitsmarkt: Im März waren im Agenturbezirk 13 Menschen mit einem ukrainischen Pass arbeitslos gemeldet, im März vergangenen Jahres waren es 12.