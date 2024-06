EM-Kontrollen der Polizei wirken Fast täglich Festnahmen an der Grenze

So stoppte die Polizei an der deutsch-niederländischen Grenze bei Rothenbach in Wassenberg am Mittwochmorgen ein Auto, in dem eine 43-jährige Rumänin und ein 37-jähriger Rumäne saßen. Wie eine Überprüfung der Personalien ergab, waren beide wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth zur Fahndung ausgeschrieben worden. Sie waren unentschuldigt ihrer Hauptverhandlung im Dezember 2023 beim Amtsgericht in Schwabach/Bayern ferngeblieben. Die Beamten nahmen das Paar unverzüglich fest, schon am Mittag wurden die beiden beim Amtsgericht Geilenkirchen dem Haftrichter vorgeführt, der die Haft bestätigte. Die Rumänen wurden in die Justizvollzugsanstalt Köln-Ossendorf eingeliefert.