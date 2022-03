Einsätze für die Polizei in Wegberg und Wassenberg : Augenzeuge beobachtet Einbrecher

Die Polizei sucht Einbrecher, für die Zeugen eine Beschreibung geliefert haben (Symbolfoto). Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Kreis Heinsberg Unter anderem ein Einbruch, ein Brand und ein Unfall beschäftigten am Wochenende (12. und 13. März 2022) die Kreispolizei Heinsberg. Zeugen haben die Einbrecher beobachtet und können sie beschreiben.

Einbruch in Bürogebäude Am Samstag gegen 6.45 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter eines Sportkomplexes in Wildenrath mehrerer Personen, die sich unberechtigt auf dem Gelände aufhielten. Als die Personen den Mitarbeiter bemerkten, flohen sie vermutlich zu dritt mit Fahrrädern in Richtung Gerderhahn. Bei der Nachschau wurde auf dem Gelände festgestellt, dass ein Fenster eines dort befindlichen Bürogebäudes aufgehebelt wurde. Mehrere Schränke wurden durchwühlt. Die Diebe stahlen diverse Gegenstände, darunter ein Laptop und weitere Elektrogeräte. Alle tatverdächtigen Personen waren männlich, dunkel gekleidet und trugen dunkle Mützen. Der Augenzeuge beschreibt sie wie folgt: Die erste Person ist 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, hat schmale Statur und ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Sie führte ein Fahrrad mit Seitentaschen mit sich. Die zweite Person ist ebenfalls 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und schlank. Sie trug zum Tatzeitpunkt dunkle Handschuhe und führte einen camouflage-farbenen Rucksack sowie ein E-Bike mit sich. Außerdem war an dem E-Bike ein Fahrradanhänger angehängt. Die dritte Person ist etwa gleich alt, zirka 1,85 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Auch diese Person floh auf einem E-Bike. Hinweise zu den Tatverdächtigen bitte an 02452 9200.

Hecke brennt ab Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Freitag gegen 3.30 Uhr an der Straße „Auf dem Kirchkamp“ in Wildenrath eine Hecke in Brand. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein Auto in Mitleidenschaft gezogen, das neben der Hecke parkte. Teile der linken Fahrzeugfront wurden durch den Brand beschädigt.