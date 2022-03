Einsätze für die Polizei in Erkelenz und Hückelhoven : Metalldiebe stehlen Regenfallrohre

Von mehreren Diebstählen berichtet jetzt die Kreispolizei Heinsberg (Symbolfoto). Foto: dpa/Fabian Strauch

Erkelenz/Hückelhoven Mehrere Diebstähle beschäftigten am Wochenende die Kreispolizei Heinsberg. Dabei hatten es Metalldiebe an einigen Häusern in Erkelenz auf Regenfallrohre abgesehen. Außerdem war erneut ein Autoknacker am Werk.

Unbekannte stehlen Regenfallrohre Metalldiebe trieben nach Angaben der Kreispolizei Heinsberg jetzt in Erkelenz-Unterwestrich und -Keyenberg ihr Unwesen. So traten sie in Unterwestrich die Zugangstür zum Garten eines derzeit nicht bewohnten Wohnhauses auf, um an ihre Beute heran zu kommen. Die Tat muss laut Polizeiangaben am Freitag oder Samstag, 25. oder 26. März, geschehen sein. Bereits in der Nacht hatten Diebe fünf Regenfallrohre eines Hauses in Keyenberg in der Straße „Auf den Steinen“ demontiert und mitgenommen. Diese Tat muss im Zeitraum ziwschen Donnerstag, 22.15 Uhr, und Freitag, 13 Uhr geschehen sein. Beide Fälle werden von der Kriminalpolizei bearbeitet.

Weiterer Diebstahl aus Auto Diebe haben in Hückelhoven-Ratheim eine Jacke mit Bargeld und Ausweisdokumente aus einem Auto gestohlen. Die Tat muss zwischen Freitag, 24. März, 18.30 Uhr, und Samstag, 25. März, 11.15 Uhr, geschehen sein. Der Wagen war an der Mittelstraße abgestellt. Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren am Fahrzeug.

(RP)