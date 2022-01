Einsätze für die Polizei im Kreis Heinsberg : Einbrüche, Diebstahl und Drogenmissbrauch

Einbrüche, Drogenmissbrauch und Diebstähle beschäftigten jetzt die Polizei (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Kreis Heinsberg Von mehreren Einsätzen an den vergangenen Tagen, 7. bis 10. Januar 2022, berichtet die Kreispolizei Heinsberg. Unter anderem verursachten Unbekannte Schaden auf einem Schulgelände in Erkelenz.

Motorrad gestohlen Unbekannte haben in der Nacht zu Montag, 10. Januar, ein blaues Motorrad der Marke Kawasaki gestohlen. Die Maschine stand zur Tatzeit auf einem Garagenhof an der Straße Oidtmannhof in Erkelenz und war mit dem Kennzeichen des Rhein-Kreises Neuss (NE-) ausgestattet.

Unbekannte verursachen Schaden auf Schulgelände Zwischen 12 Uhr am Freitag, 7. Januar, und 11.30 Uhr am Sonntag, 9. Januar, brachen unbekannte Täter auf einem Schulgelände am Schulring in Erkelenz die Tür eines Nebengebäudes auf. Das berichtet die Kreispolizei Heinsberg. Spielzeug, das sich in dem Gebäude befand, hatten die Einbrecher auf dem Schulhof verteilt. Darüber hinaus verursachten die Täter auch durch Vandalismus Sachschaden an dem Hauptgebäude.

Einbrecher dringen in Wohnhaus ein Am Houbenweg gelangten unbekannte Täter zwischen Mittwoch und Samstag, 5. und 8. Januar, in ein derzeit unbewohntes Haus in Wegberg-Merbeck. Ob sie aus den Räumen etwas gestohlen haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend fest, wie die Polizei erläutert.

Unbekannte stehlen Werkzeuge aus Transporter Aus dem Laderaum eines parkenden Transporters haben Unbekannte mehrere Werkzeuge samt Koffer und Zubehör mitgenommen. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Kreispolizei Heinsberg zwischen 20 Uhr am Donnerstag, 6. Januar, und 6.10 Uhr am Freitag, 7. Januar.

Stromkabel verschwunden Diebe haben in der Anton-Heuter-Straße in Wassenberg-Orsbeck einen Verteilerkasten geöffnet und daraus Stromkabel gestohlen. Die Polizei grenzt die Tat zeitlich zwischen Donnerstagnachmittag, 6. Januar, und Freitagmorgen, 7. Januar, ein.

Polizei stellt Drogen sicher Bei Verkehrskontrollen hat die Kreispolizei Heinsberg am vergangenen Wochenende mehrere Verkehrsverstöße festgestellt. Wie sie berichtet, war in Heinsberg an der Industriestraße ein Autofahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs. Dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und fertigte eine Anzeige gegen ihn. Außerdem stellten die Beamten den Führerschein des Fahrers sicher. Ohne gültige Fahrerlaubnis waren darüber hinaus zwei Autofahrer in Übach-Palenberg-Übach am Baesweilerweg und in Geilenkirchen in der Straße Am Mausberg / Kreuzstraße unterwegs. Gegen sie wurde je eine Anzeige gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten den Betroffenen die Weiterfahrt und beschlagnahmten einen Führerschein.

Betäubungsmitteldelikte gab es in Wassenberg an der Erkelenzer Straße und in Selfkant-Süsterseel an der Suestrastraße. Bei ihren Kontrollen bemerkten die Beamten, dass die betroffenen Personen geringe Mengen Betäubungsmittel bei sich hatten. Die Polizisten stellten die Drogen sicher und fertigten Anzeigen gegen die Besitzer aus.

(RP)