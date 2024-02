Einkommensvergleich im Kreis Heinsberg Reiche Wegberger, arme Hückelhovener

Die einkommensstärkste Kommune in NRW ist und bleibt Meerbusch im Rhein-Kreis-Neuss. Das Durchschnittseinkommen von 72.981 Euro ist beinahe doppelt so hoch wie das in Hückelhoven. Auf Rang zwei liegt Odenthal (Rheinisch-Bergischer Kreis) mit 62.106 Euro, auf Rang drei Roetgen (Städteregion Aachen) mit 61.287 Euro. Am unteren Ende der Einkommensskala rangierten Herne (33.880 Euro), Duisburg (33.749) und Gelsenkirchen (33.513).