Kreis Heinsberg arbeitet mit Niederländern zusammen : Weniger Grenzverkehr mit Niederlanden

Beamte kontrollieren an der Grenze bei Rothenbach Autofahrer in beide Richtungen. Mancher ohne zwingenden Grund musste umdrehen. Foto: Uwe Heldens

Zwar ist die Genze zu den Niederlanden nicht geschlossen, doch gilt ein „eingeschränkter Grenzverkehr“. Polizei kontrolliert bei Rothenbach. Die Bitte beider Seiten: unnötige Besuche jetzt unterlassen.

Karfreitag gab es traditionell lange Schlangen vor der niederländischen Grenze: Deutsche wollten dort in den geöffneten Geschäften einkaufen. Das soll in diesem Jahr nicht so sein. Bereits am Wochenende wurden Grenzgänger von der Polizei nach dringenden Gründen für die Fahrt gefragt. Über gemeinsame Regelungen für einen eingeschränkten Grenzverkehr informierte die Kreisverwaltung. „Deutschland und die Niederlande arbeiten bezüglich der Eindämmung des Coronavirus zusammen. Daher bittet das Kreisordnungsamt in Zusammenarbeit mit den niederländischen Behörden darum, unnötige Besuche des Nachbarlandes zu unterlassen“, so Pressesprecherin Jennifer Grünter. Zwar seien die Grenzen geöffnet, jedoch hoffe man, durch weniger Grenzverkehr die Zahl von Neuinfektionen mit dem Coronavirus zu reduzieren.

„Für uns im Kreis Heinsberg ist normalerweise ein Besuch in den Niederlanden durch die direkte Nachbarschaft selbstverständlich. Wandern, Radfahren oder Einkaufen führen die Bürgerinnen und Bürger des Kreises Heinsberg in die angrenzenden Kommunen in den Niederlanden, und auch umgekehrt besuchen viele Niederländer den Kreis Heinsberg. Bis sich die Situation bezüglich des Coronavirus deutlich verbessert hat, bitten wir um Verständnis für den empfohlenen eingeschränkten Grenzverkehr“, heißt es in der Pressemiteilung.

In den Niederlanden gelten die gleichen Maßnahmen wie in Deutschland. Jenseits der Grenze gilt bis zum 28. April: Alle Restaurants, Bars, Terrassen sind geschlossen, ebenso alle Sportvereine, Fitnesscenter, Saunen, Casinos und Vergnügungshallen sowie öffentliche Orte wie Museen, Konzerthallen, Theater und Sportclubs. Alle Veranstaltungen, für die eine Genehmigung ausgesprochen wurde (diese Maßnahme gilt sogar bis zum 1. Juni) sind annulliert worden. Darüber hinaus sind Geschäfte und öffentliche Verkehrsmittel verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen. Sie müssen dafür sorgen, dass die Menschen eineinhalb Meter Abstand halten. Viele Geschäfte haben daher beschlossen, zu schließen, und viele Märkte wurden gestrichen. Für den öffentlichen Verkehr gelten angepasste Fahrpläne.

Gruppen von mehr als zwei Personen sind nach der Mitteilung des Kreises nur erlaubt, wenn sie 1,5 Meter Abstand halten. Bei Nichtbeachtung kann es zu polizeilichen oder kommunalen Durchsetzungsmaßnahmen kommen: Die Geldstrafe für Erwachsene beträgt 390 Euro, die für Minderjährige 95 Euro.