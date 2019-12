Ehrenamt im Einsatz in Heinsberg : Weihnachten mit neuen Freunden feiern

Ehrenamt im Einsatz in Heinsberg

Heinsberg Ehrenamtliche laden zusammen mit dem Roten Kreuz bedürftige und Gemeinschaft suchende Menschen zum Weihnachtsfest ins DRK-Gebäude nach Heinsberg ein. Die portugiesische Gemeinde unterstützt das Projekt.

Für viele Menschen ist der Heiligabend der besinnlichste Tag im Jahr, an dem sie im Familien- oder Freundeskreis zusammen sitzen, essen und feiern. Für viele andere ist diese Zeit jedoch besonders schwierig, sind sie doch allein oder fehlen ihnen die finanziellen Mittel, eine schöne Feier zu gestalten: Sie sind jetzt vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) erstmals von 16 bis 20 Uhr zum gemeinsamen Weihnachtsessen nach Heinsberg eingeladen.

Anmeldung Zur besseren Planung erwünscht unter Telefon 02431 802232, per E-Mail an kai-hs@drk-heinsberg.de und im DRK-KAI, Rudolf-Diesel-Straße 19, Heinsberg.

Was Gemeinsames Weihnachtsfest mit Verpflegung, DJ, Singen und Schrottwichteln.

Die Idee zur Feier hat Jürgen Albrecht beim Anblick einer harmonisch zusammenhockenden Hühnerschar gehabt – warum sollten es Menschen nicht auch tun? „Eine Idee für diejenigen, für die Heiligabend der schwerste Tag des Jahres ist, etwa wenn sie alleine zu Hause sitzen“, erzählt er. Die ersten Reaktionen auf seinen Vorschlag waren sehr positiv: Zahlreiche Menschen haben sich angeboten, Kaffee und Kuchen zu spenden. Viele würden gerne mit Partner oder Eltern dazukommen. „Ganz nach dem Gedanken, einfach rauszugehen, zusammen zu sein und Weihnachten mit neuen Freunden zu feiern“, freut er sich auf das bevorstehende Ereignis. Seiner Meinung nach müsste in der Gesellschaft allgemein wieder mehr Menschlichkeit entstehen, um die Grundidee der Weihnacht aufleben zu lassen. Das DRK sei in den Gesprächen vorgeschlagen worden und dessen Mitarbeiter hatten sich dafür ausgesprochen, das Essen zentral auszurichten, fügt er an.