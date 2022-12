Diskussion im Kreis Heinsberg Schweinebauern in großer Sorge

Dem gegenüber standen die Äußerungen von Genfeld, der gegenwärtig einen Wandel in der Gesellschaft sieht. Wurde in der Anfangszeit von Corona bewusster eingekauft, so werde vor dem Hintergrund der Inflation bei den Nahrungsmitteln gespart. Der Schweinepreis fiel im Jahr 2020/21 auf den niedrigsten Stand seit 15 Jahren. Hinzu kommt seinen Aussagen zufolge, dass der Verbrauch von Schweinefleisch in Deutschland nach wie vor am größten, dennoch rückläufig sei. Er wisse nicht, wohin es für ihn und seine Kollegen gehe. Auch Christoph Leiders, Biolandwirt vom Stautenhof in Anrath-Willich, erklärte, dass gegenwärtig die Biovermarktung in der größten Krise stecke, seit es Bio gebe: „Nachhaltigkeit spielt keine Rolle mehr.“ Bernhard Conzen, Präsident des Rheinischen Landwirtschafts-Verbands und Vorsitzender der Heinsberger Kreisbauernschaft stellte fest, dass derzeit die Futterkosten und Energiekosten die Erzeuger von Schweinen „auffressen würden“. Ein Umbau in Richtung zu mehr Tierwohl und Nachhaltigkeit könne nur durch die Gesellschaft getragen werden.