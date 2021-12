Diskussion beim Kreis Heinsberg : Grüne befürchten höhere Kreisumlage

Erkelenzer Land Müssen die Städte im Erkelenzer Land bald noch mehr Geld an den Kreis Heinsberg abgeben? Davon geht der Kreisausschuss zunächst einmal nicht aus – positioniert sich aber schon jetzt klar.

Einen Mehraufwand von 900.000 Euro im Kreishaushalt 2022, der durch eine Erhöhung der Kreisumlage durch die Kommunen finanziert werden müsste, befürchten die Grünen im Heinsberger Kreistag. In einem Dringlichkeitsantrag zur Sitzung des Kreisausschusses erklärten sie, dass sie Hinweise hätten, die Koalition aus CDU und SPD im Landschaftsverband plane eine Erhöhung der Zuweisungen an den Landschaftsverbands von 15,2 auf 15,4 Prozentpunkte. Dadurch müsste der Kreis Heinsberg 900.000 Euro mehr zahlen.

Keinen Erfolg hatte ein Antrag der Grünen zur „Förderung der alternierenden Heimarbeit“ für Beschäftigte der Kreisverwaltung. Bereits jetzt, so die Verwaltung, seien 95 Heimarbeitsplätze geschaffen worden und würden 160 Mitarbeiter am heimischen Schreibtisch arbeiten. Ein weiterer Ausbau der Heimarbeit sei nicht zu stemmen, auch sei die Bereitstellung vom Heimarbeitsplätzen in einer Kreisverwaltung „deutlich aufwendiger“ als in anderen Branchen.