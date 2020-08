Förderung im Erkelenzer Land : Digitale Ausstattung für die Lehrer

Ein Display statt Tafel gibt es bereits in der Realschule Ratheim. Jetzt sollen Lehrkräfte noch besser mit Endgeräten ausgestattet werden. Foto: Gabi Laue

Erkelenzer Land Für die Städte im Nordkreis stehen 497.000 Euro vom Land NRW zur Verfügung. Die Ausstattung der Lehrkräfte soll damit gefördert werden. Davon werden auch die Schüler profitieren.

Für eine bessere Ausstattung der Schülerinnen und Schüler im Kreisgebiet mit Laptops, Notebooks und Tablets hat das Land kürzlich 1,8 Millionen Euro freigegeben. Jetzt sind die Lehrkräfte an der Reihe. Das NRW-Schulministerium hat die Verteilung der Mittel aus dem Ausstattungsprogramm für die Förderung von digitalen Endgeräten für Lehrkräfte an die Schulträger bekanntgegeben. Für die Schulen und Bildungseinrichtungen im Erkelenzer Land stehen insgesamt 1.272.000 Euro zur Verfügung.

Das Land Nordrhein-Westfalen stattet demnach als erstes Bundesland alle seine Lehrkräfte, die rund 200.000 Lehrerinnen und Lehrer an öffentlichen Schulen und Ersatzschulen, mit digitalen dienstlichen Endgeräten aus. Dafür stellt die Landesregierung 103 Millionen Euro zur Verfügung. Insgesamt investieren Bund, Land und Kommunen rund 350 Millionen Euro in die Digitalisierung der Schulen in NRW sowie für das Lehren und Lernen mit digitalen Medien.