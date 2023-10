Halloween-Deko, Nähen und Tanzen Diese Herbstferien-Kurse bietet die VHS im Kreis Heinsberg an

Für Nähspezialisten bietet die Volkshochschule zwei Kurse an: „Selber nähen ist kinderleicht“ vermittelt Grundlagen, während "Jeans Recycling - Nähprojekt" zeigt, wie man aus alten Jeans mit der Nähmaschine Neues schafft. Beide Kurse starten am 9. Oktober in Heinsberg. Wer seine Schreibfertigkeiten verbessern möchte, kann am Kurs „Zehn-Finger-Tastenschreiben" teilnehmen, der am ebenfalls am 9. Oktober in Heinsberg startet und über fünf Nachmittage geht.