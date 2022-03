Die Natur blüht auf im Erkelenzer Land : Zeigen Sie uns Ihre Frühlingsboten!

Erkelenzer Land Die Natur kann trösten. Das empfinden viele Menschen so, die dieser Tage einen Spaziergang durch die Erkelenzer Lande machen. Narzissen, Krokus und Co. erfrischen die Seele und sind kleine Lichtblicke, die daran erinnern, dass es auch wieder bessere Tage gibt. Welche Frühlingsboten haben Sie bereits erfreut?

Am 20. März ist Frühlingsbeginn, und bereits an diesem Wochenende soll das Wetter laut Vorhersage herrlich sonnig werden. Viele Menschen sind wegen des andauernden Corona-Infektionsgeschehens und des Krieges in der Ukraine bedrückt und suchen einen kleinen Trost in der Natur. Aber ist das Frühjahr mit seinen blühenden Frühlingsboten wie Schneeglöckchen, Narzissen und Krokussen für die geplagte Seele nicht auch regelrecht erfrischend?