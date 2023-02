Arbeitsmarkt im Kreis Heinsberg Die Arbeitslosigkeit steigt leicht

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung erhöhte sich die Arbeitslosigkeit auf 2837 Personen. Gegenüber dem Vormonat sind damit 217 Personen (plus 8,3 Prozent) mehr arbeitslos. Im Vergleich zum Vorjahresmonat erhöht sich deren Zahl um 133 Personen (plus 4,9 Prozent). In der Grundsicherung (Jobcenter Kreis Heinsberg) sind mit 4500 Personen 80 mehr arbeitslos gemeldet als im Vormonat (plus 1,8 Prozent). Gegenüber dem Vorjahresmonat ergibt sich ein Zuwachs um 10,8 Prozent. 439 Personen sind gegenüber Januar 2022 mehr arbeitslos gemeldet.