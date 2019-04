Worte zur Woche : Wichtige Weichenstellungen

Kreis Heinsberg Der NVR spricht sich für die Reaktivierung der Bahnstrecke Linnich-Baal aus, und der Naturpark Schwalm-Nette behält seinen Namen.

Die Verbandsversammlung des Naturparks Schwalm-Nette hat sich gegen eine Umbenennung in Naturpark Niederrhein ausgesprochen. Aus Sicht der Menschen aus dem Kreis Heinsberg ist die Entscheidung nachvollziehbar, denn es ist letztendlich eine Frage der Perspektive: Am südlichsten Punkt des Niederrheins fühlen sich die Menschen Schwalm und Nette enger verbunden als dem Kern des Niederrheins, der in den Kreisen Kleve, Wesel und Viersen zu verorten ist. Insofern können sie sich mit dem Begriff Schwalm-Nette eher identifizieren als mit dem Begriff Niederrhein. Das Niederrheingebiet ist weder geologisch, historisch, politisch noch kulturell eine durchgehende Einheit. Das hat sich auch in der Diskussion um die Namensgebung des Naturparks widergespiegelt.