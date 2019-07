1,9 Millionen Euro für die Rücklagen : Kreis Heinsberger Haushalt 2018: Sattes Plus statt eines dicken Defizits

Kreis Heinsberg Der Kreis Heinsberg kann aus seinem Haushalt 2018 rund 1,9 Millionen Euro in die Rücklage geben. Die Gründe für die vorläufige positive Bilanz sind vielfältig.

Ebenfalls sanken die Ausgaben für Sozialleistungen deutlich um fast vier Millionen Euro. Eine Mehrausgabe wird mit rund einer Million Euro bei den Personalausgaben erwartet. Unterm Strich bleibt eine Abweichung mit einem Plus von rund 4,7 Millionen, das die Politiker wohlwollend zur Kenntnis nahmen. Auch bei der differenzierten Umlage für die Jugendämter wird das Ergebnis für 2018 mit einem Plus von rund 550.000 Euro besser ausfallen als geplant.

Erheblich deutlicher an der Planung bleibt der Kreiskämmerer beim Haushaltsplan für 2019, wie er in seinem Zwischenbericht mitteilte. Im Etat war er für dieses Jahr von einem Defizit von fast zwei Millionen Euro ausgegangen. Nach dem jetzigen Stand der Dinge wird es annähernd bei diesem Minus bleiben. Aus den bisher vorliegenden Ergebnissen ergeben sich Abweichungen, die gerade einmal rund 52.000 Euro betragen. Schmitz ist mit dieser Zwischenbilanz und der damit verbundenen leichten Verbesserung zufrieden – angesichts der spürbaren Ertragsausfälle für den Kreis bei der Bundesbeteiligung aus dem 5-Milliarden-Paket. Die als einmalige Entlastung der Kommunen vorgesehene Finanzspritze aus Berlin kommt nicht in dem Maße in Heinsberg an, wie ursprünglich erwartet worden war.